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 Вторник, 28 Июля 2020 10:21
Марианна Мкртчян

Минобороны Армении: Минувшей ночью противник произвел порядка 220 выстрелов в направлении армянских позиций

Минобороны Армении: Минувшей ночью противник произвел порядка 220 выстрелов в направлении армянских позиций

АрмИнфо. В ночь с 27 на 28 июля, так же как и сейчас на армяно-азербайджанской государственной границе сохраняется относительное затишье.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 17 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 220 выстрелов.

"В направлении армянских позиций близ Чинари - 2 раза, Цхуни- 2 раза, Чива, Зангатуна - 13 раз", - подчеркнула Степанян.

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