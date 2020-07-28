Вторник, 28 Июля 2020 10:19

АрмИнфо.Решением суда общей юрисдикции сын экс-депутата Национального Собрания Аракела Мовсисяна (известного как Шмайс - ред.) Давид Мовсисян освобожден из-под стражи. Как сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook его адвокат Гор Геворкян, соответствующее решение было принято 27 июля.

Согласно стороне защиты, накануне суд отклонил ходатайство следователя о продлении ареста еще на два месяца. Геворкян также отметил, что Давид Мовсисян не имеет никакого отношения к инкриминируемому ему деянию, и суд принял решение на основании отсутствия обоснованного подозрения.

Напомним, что трагический инцидент произошел 30 января 2020 года около 13:15 часов в учебном центре МО: военнослужащий N-ской части Ваграм Мкртычевич Авакян выстрелил из прикрепленного за ним автомата АКМ себе в грудь, и впоследствии скончался. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели солдата, были задержаны сослуживцы Мкртчяна Давид Мовсисян, Хачик Гаспарян, Спартак Аветисян по подозрению в совершении деяния, предусмотренного частью 3 статьи 359 (неуставные отношения) УК РА.