Вторник, 28 Июля 2020 10:15

АрмИнфо. Безальтернативность политико- дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана была отмечена лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе состоявшегося телефонного разговора.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Был проведён обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе.