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 Понедельник, 27 Июля 2020 21:28
Марианна Мкртчян

Ереван: Руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации

Ереван: Руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации

АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел Армении выступили с жестким заявлением в связи с убийством армянского военнослужащего контрактной службы Ашота Микаеляна азербайджанским снайпером.

Так, в заявлении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян, отмечается, что в результате преднамеренного нарушения  Азербайджаном режима прекращения огня 27 июля, смертельное огнестрельное ранение в результате выстрела снайпера противника получил армянский военнослужащий.

При этом она выразила соболезнования родным и близким погибшего армянского военного.

"Примечательно, что Азербайджан прибегает к этой провокации через считанные дни после сделанного сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявления, в котором сопредседатели подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения прекращения огня в сложившейся ситуации и воздержания от провокационных действий.

Вместе с тем, Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией.  Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана своими провокационными действиями препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации, возобновлению мирного процесса и, таким образом, принимает на себя ответственности за последствия дальнейшей дестабилизации ситуации", - отметила Нагдалян.

Вместе с тем, она констатировала, что позиция Еревана по сложившейся ситуации была четко выражена премьер-министром Армении Николом Пашиняном 23 июля на заседании правительства.

"Азербайджан должен публично отказаться от применения силы, отказаться от своих максималистских подходов и предпринять заслуживающие доверия шаги по укреплению режима прекращения огня, что создаст возможность возобновить и продвигать мирный процесс", - заключила Нагдалян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ночью от пули противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Ашот Геворгович Микаелян. Инцидент произошел 27 июля в районе 01:10 часов по местному времени на одной из боевых позиций ВС РА, расположенных на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы.  "От снайперского выстрела  противника, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Микаелян. В Минобороны РА выражают соболезнования родным и близким погибшего", - сообщило ранее оборонное ведомство РА. 

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