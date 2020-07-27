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 Понедельник, 27 Июля 2020 20:46
Марианна Мкртчян

МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 26-летием подписания 3-стороннего документа в подтверждение обязательств по прекращению огня

МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 26-летием подписания 3-стороннего документа в подтверждение обязательств по прекращению огня

АрмИнфо. МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 26-летием подписания трехстороннего документа в подтверждение обязательств по прекращению огня.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в заявлении, в частности, говорится: "26 лет назад, 26-27 июля 1994 года, Республика Арцах, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ подписали документ, в котором подтвердили твердую решимость и впредь выполнять свои обязательства по прекращению огня и зафиксировали бессрочный характер Соглашения о полном прекращении огня и военных действий  от 12 мая 1994.

Данный трехсторонний документ, а также соглашения от 12 мая 1994 года и по укреплению прекращения огня от 6 февраля 1995 года создали необходимые условия для поиска урегулирования азербайджано-карабахского конфликта посредством переговоров и по сей день служат основой мирного процесса. Будучи ключевыми элементами процесса не только урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе в целом, указанные соглашения являются лучшим доказательством эффективности трехстороннего переговорного формата, в рамках которого они и стали возможны.

К сожалению, мы периодически становимся очевидцами попыток азербайджанской стороны отказаться от своих обязательств по поддержанию мира в регионе и наделить себя мнимым правом на развязывание войны, а также подорвать действие соглашений, лежащих в основе процесса мирного урегулирования. Однако такие попытки всегда встречали резко негативную реакцию международного сообщества. В 2016 году в ответ на ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном новой войны против Арцаха и попыток официального Баку денонсировать Соглашение о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Соединенные Штаты, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы призвали строго следовать обязательствам по сохранению режима прекращения огня, тем самым признав обязательный характер вышеуказанных соглашений 1994-1995 годов.

На фоне прямой вооруженной агрессии Азербайджана на тавушском участке армяно- азербайджанской границы 12 июля с.г. и последующего целенаправленного обострения ситуации все более актуальной становится необходимость принятия международным сообществом практических мер по обеспечению необратимости мирного процесса и исключению возможности возобновления боевых действий. Эскалация напряженности 12 июля служит еще одним напоминанием об императивности незамедлительного внедрения механизмов международного контроля над режимом прекращения огня.

Республика Арцах подтверждает свою приверженность обязательствам, взятым по выполнению соглашений о полном прекращении огня и военных действий. В то же время власти Арцаха будут и далее предпринимать все необходимые меры для укрепления безопасности страны и готовы пресечь любую попытку Азербайджана начать новую агрессию против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах".

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