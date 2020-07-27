Понедельник, 27 Июля 2020 20:22

АрмИнфо. Посол Иордании в Баку Сами Абдуллах Гошех был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с информацией о поставках оружия в Армению.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, замминистра иностранных дел Араз Азимов на встрече с послом отметил, что информация о продаже Иорданией оружия "стране- оккупанту" вызвала негодование у общественности Азербайджана. В свою очередь, посол отметил, что с пониманием относится к обеспокоенности азербайджанской стороны.

Учитывая стратегический характер существующих связей между Иорданией и Азербайджаном, дипломат пообещал приложить все усилия для устранения существующих проблем.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о закупке Арменией вооружение у Иордании. Следует отметить, что в МИД АР по тому же вопросу на прошлой неделе был вызван и поверенный в делах посольства Сербии в Азербайджане.

Заметим, что официальный Баку болезненно воспринял диверсификацию Арменией закупок оружия.