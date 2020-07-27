АрмИнфо. ACBA Leasing предлагает гибкие финансовые услуги физлицам и хозсубъектам, которые позволят им эффективно развивать свой бизнес посредством различных инструментов.
Как сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit Agricole, c помощью ACBA-Leasing без дополнительного залога хозсубъекты имеют возможность приобрести технику, оборудование, транспортные средства и другие основные средства.
ACBA-Leasing предоставляет возможность также воспользоваться программами государственного субсидирования, при которых проценты выплачивает государство, а покупатель - только цену оборудования.
Отметим, что ACBA Leasing является членом финансовой группы ACBA-CREDIT AGRICOLE. Компания - абсолютный лидер на рынке лизинговых услуг Армении.