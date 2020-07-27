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 Понедельник, 27 Июля 2020 19:19

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 28 июля

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 28 июля

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 87 на улице Раффи, цех, прилегающий к старому шоссе Силикян, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 9а, 19, 19а на улице Гарегина Нжде, жилой дом 28а на улице Манташяна, собственные дома на улицах Байдукова, Мхчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 18А на улице Амиряна, жилой дом 13/1 на пр.  Маштоца, собственные дома 34-243 в квартале "Конд", собственные дома 68-98 на улице Руставели, жилой дом 11 и собственные дома 22-28/2 на улице Ер.Кочара, собственные дома 91-163 на улице Ареставорнери, 39-43 на улице Нар-Доса, 3-16 на улице Грохнери, жилой дом 12 на улице Лусаворича, жилой дом 10 на улице Закяна, жилой дом 35 на улице Московян, жилой дом 20 на улице Брюсова, жилые дома 16- 16А на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 (3/3) на улице Ашхабада и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Аринде;

в Тавушской области:

10:30-11:30 улица Абовяна, частично улица Калинина в городе Дилижан;

в Котайкской области:

10?00-16?00 молочный завод, ООО "Джраратаван", Хладокомбинат, "ГЛК Даниелян", "Таранери веранорогум" и "Дживани".

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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