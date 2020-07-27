Понедельник, 27 Июля 2020 19:16

АрмИнфо.Сотрудники Комитета государственных доходов РА пресекли контрабанду наркотиков и психотропных веществ через территорию Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе КГД РА, в соответствующий отдел ведомства поступила оперативная наводка о том, что житель Еревана посредством почтовых посылок, получает наркотики из Мексики, которые реализует на территории Республики.

"В результате предпринятых неотложных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что посылка, в которой могут быть наркотические вещества, отправлена из Мексики в Армению на имя Н. Г. В ходе досмотра сотрудниками соответствующих правоохранительных и таможенных структур посылки в грузовом комплексе "Карго" аэропорта "Звартноц", в ней были обнаружены 1000 блоттеров галлюциногенного препарата "ЛСД" . По факту возбуждено уголовное дело, на основе которого, по решению суда, по трем адресам в Ереване были проведены обыски. По одному из адресов в ходе обысков были обнаружены наркотические вещества типа "марихуана", "гашиш", "метамфетамин", "кокаин", а также пистолет "Smith & Wesson", ножи, а также большая сумма денег. Т. Г., кто являйющися мужем дочери Н.Г. был задержан в рамках уголовного дела", - сообщили в КГД.