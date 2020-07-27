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 Понедельник, 27 Июля 2020 19:15
Ани Мшецян

Ашот Гулян: Нужно готовиться к новому этапу азербайджано-карабахского противостояния

Ашот Гулян: Нужно готовиться к новому этапу азербайджано-карабахского противостояния

АрмИнфо.Нужно готовиться к новому этапу азербайджано- карабахского противостояния. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший председатель парламента Арцаха, советник председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна Ашот Гулян.

Гулян, в частности, отметил, что нанесенные противнику удары и их потери оказались настолько значительными, что руководство армии Азербайджана в последующие дни сделало все возможное, чтобы вернуть потерянное. В ход пошли даже ударно-боевые группы. Из этого мы можем сделать вывод, что на данном участке границы они уже не имеют того позиционного преимущества, которое в предыдущие годы позволяло представлять карабахскую проблему как армяно-азербайджанский территориальный спор. Вместе с этим, за считанные дни был развеян миф о том, что в апреле 2016 года и в последующие дни азербайджанская армия добилась преимуществ и зафиксировала военные успехи.  Как подчеркнул Гулян, во избежание ухудшения внутриполитической ситуации из-за провалов на границе, нынешний руководитель Азербайджана вынужден был пойти на жертвы, он не по политическим причинам вынудил главу МИД АР подать в отставку. О реальной опасности потери власти говорит и то, что в конфликт вовлекаются азербайджанцы, проживающие за рубежом.  Азербайджанцев подстрекают осуществлять насилие против армян, подобное происходит впервые. Ну и наконец, <скорая помощь> в лице Турции также указывают на то, что с позиции <старшего брата> ситуация также была оценена как необычная, и последующие совместные международные усилия являются лишь свидетельством того, что эти страны собираются любой ценой изменить ситуацию>.

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