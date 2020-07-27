Понедельник, 27 Июля 2020 17:58

АрмИнфо.В Фонд Фонда страхования военнослужащих, более известный в народе как фонд "1000 драмов" за десять дней было перечислено около 313 230 000 драмов от соотечественников, из 55 стран мира. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, со ссылкой на Фонд.

Согласно сообщению, перечисления в Фонд в период с 17 по 27 июля удвоились. "По положению на 11:30 утра в Фонд было перечислено около 313 230 000 драмов, из которых 29% через веб-сайт, 10% через Paypal, 61% банковскими переводами.

Более 3100 переводов, из которых 58% через сайт, 23% через Paypal, 19%, банковскими переводами. Переводы были сделаны соотечественниками, проживающими в 55 странах мира", - отмечается в сообщении.

Заметим, что после эскалации ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором призвал соотечественников, желающих помочь армии не покупать что-то конкретное, а сумму, которую они хотят потратить перечислить на счет Фонда "1000 драмов".

15 декабря 2016г. депутаты Национального Собрания Армении соотношением голосов 84 "за", 4 "против" и 1 "воздержавшийся" в третьем и окончательном чтении приняли проект "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения" с прилагаемым пакетом законопроектов. Как заявлял тогда автор инициативы - уже экс- глава Минобороны Армении Виген Саркисян, будут выплачиваться компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно - от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого был создан специальный Фонд страхования военнослужащих, куда каждый трудоустроенный гражданин РА обязан перечислять ежемесячно 1000 драмов. Финансовые средства, необходимые для выплаты Фондом компенсаций, формируются также за счет выплат в ходе пользования услугами государственных или муниципальных органов (по 500 и 200 драмов за каждую услугу); за счет продажи специальных облигаций; за счет поступающих грантов, даров и пожертвований; за счет прибыли, получаемой в результате управления (в виде вложений) собранными средствами. Закон начал действовать с 2017 года и обратной силы не имеет. Все операции Фонда можно отследить на сайте https://www.1000plus.am/ru.

С 1 января по конец декабря2017г. компенсации получили семьи 27 погибших военнослужащих, а также 6 раненных в ходе боевых действий военнослужащих, в общей сложности на сумму 360 млн. драмов. В августе 2018 года были внесены изменения в закон "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения", благодаря чему из года в год расширяется круг бенефициаров программы.