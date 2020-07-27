Понедельник, 27 Июля 2020 17:47

АрмИнфо. В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, связанному с экс-главой ФФА Рубеном Айрапетяном.

Согласно сообщению СК, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 22 июля был обнаружен и представлен в орган, осуществляющий производство, один из пяти разыскиваемых лиц - Ваан Арутюнян. Решением суда, в качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Напомним, что Рубен Айрапетян и его сын Рафик Айрапетян обвиняются в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы; по данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно СК, потерпевшей стороной является бывший исполнительный директор расположенного близ Севана ресторанного комплекса <Арснакар> Г.Ш. Данный комплекс принадлежит семье Айрапетянов. В ходе следствия выяснилось, что Г.Ш. в августе 2015 года взял в банке кредит в 52 млн. драмов, часть из которого он направил на сам ресторан, а 30 млн. драмов, без ведома собственников ресторана, использовал для открытия собственного такси-сервиса. Узнав об этом, отец и сын Айрапетяны с группой лиц незаконно лишили его свободы в одном из коттеджей близ Еревана, где он периодически подвергался физическому насилию. Далее, под давлением, у Г.Ш. и его близких и родных в уплату долга были взяты автомобили, драгоценности, по частям - порядка $40 тыс. Помимо этого, Айрапетяны в октябре 2016 года оформили на себя квартиру Г.Ш.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия для обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования. Рубен Айрапетян ранее сообщал, что находится в Москве для лечения, однако не может вернуться из-за ситуации с коронавирусом. Ему предлагали воспользоваться, при содействии посольства Армении в России, ближайшим рейсом Москва- Ереван, однако Айрапетян так и не покинул территорию России.