Понедельник, 27 Июля 2020 17:37

АрмИнфо. Результаты парламентской дипломатии невозможно ощутить за один день, однако, результаты нашей работы за последние два года весьма ощутимы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава фракции <Мой шаг>, депутат Лилит Макунц.

Глава фракции <Мой шаг> заявила, что депутаты в ходе командировок сумели правильно представить интересы Армении и установить тесные контакты с партнерами страны на различных международных парламентских площадках. <В результате данных контактов мы смогли оперативно оповестить наших коллег об агрессии Азербайджана>,- подчеркнула она.

Макунц также коснулась резолюции, введенной в оборот правовой комиссией Палаты представителей Конгресса США, которая касается положения внутренне перемещенных лиц в Украине, в Грузии, Молдове и Азербайджане.

<Это довольно сложная резолюция, некоторыми кругами она была воспринята как антироссийская, однако, в ней есть акценты, которые также затрагивают и интересы Армении. В связи с данной резолюцией большую работу проделывают представители Ай Дата, Армянский конгресс, а также посольство Армении в США. Следует посмотреть, какие дальнейшие шаги в связи с данной резолюцией будут в Сенате>,- подчеркнула депутат. Макунц также заявила, что является главой парламентской группы дружбы Армения- США, но ее полномочия довольно ограничены и она не может осуществлять какие-либо действия в связи с данным вопросом. <Однако, мы находимся на постоянной связи с конгрессменами, общаемся по видеосвязи. Мы представили нашим коллегами свою позицию по данному вопросу и обсудили возможность изъятия некоторых формулировок из резолюции>,- подчеркнула Макунц. Отметим, что ранее комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в повестку поправку конгрессменов Стива Шабота и Стефена Коэна. В поправке речь идет о <беженцах из оккупированных территорий Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана>.