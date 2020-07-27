Понедельник, 27 Июля 2020 17:02

АрмИнфо. За нарушение противоэпидемиологических мер депутат от фракции <Мой шаг> Айк Саркисян будет оштрафован. Об этом в ходе пресс- конференции заявила глава фракции <Мой шаг>, депутат Лилит Макунц.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что депутат от фракции <Мой шаг> организовал праздник на одном из пляжей озера Севан, и в ходе дискотеки гости были без масок. Также в соцсетях появились видео, подтверждающие участие Саркисяна на данной дискотеке без маски. Также в ходе дискотеки ее участники не соблюдали социальную дистанцию, проигнорировав соответствующее решение комендатуры.

Макунц заявила, что Саркисян не являлся организатором данного праздника.

<Я провела телефонный разговор с Айком Саркисяном. Он сообщил мне, что находится на курорте Севана. Да, он допустил оплошность и по неосторожности на время снял маску. Как вам известно, в Армении все равны перед законом и Айк Саркисян не исключение. Он понесет ответственность по всей строгости закона>,- подчеркнула глава фракции. Напомним, что с 16 марта в связи с пандемией коронавируса в Армении действует режим ЧП. Решением комендатуры граждане должны соблюдать определенные правила, одним из которых является обязательное ношение масок, как в закрытых помещениях, так и на улицах. Более того, запрещено проведение митингов и акций протеста.