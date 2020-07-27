Понедельник, 27 Июля 2020 16:58

АрмИнфо. По поручению Омбудсмена Армении, группа быстрого реагирования направлена в отделение полиции в связи с задержанием участников акции протеста у Минобразования РА. Согласно сообщению, состоятся отдельные беседы с подвергнутыми приводу гражданами и будут изучены основания их привода, а также процесс обеспечения их прав.

Напомним, что 27 июля перед зданием Министерства образования, науки, культуры и спорта РА прошла акция протеста с участием не поступивших в вузы абитуриентов и их родителей. Как отмечали протестующие, проблема заключается в том, что они не были должным образом уведомлены об изменениях при составлении соотведствующих заявок на поступление в вузы. Так, в этом году приоритетное значение было отдано конкретной специальности, указанной первой в составленной заявке, вследствие чего некоторые абитуриенты, набравшие высокие баллы, не смогли поступить в указанный ими вуз.

Участники акции протеста предприняли попытку перекрыть проезжую часть дороги, после чего двое из них были подвергнуты приводу. Остальные протестующие двинулись к отделению полиции в знак солидарности и поддержки.

Как ранее сообщал министр Араик Арутюнян, в общей сложности в этом году заявки на участие в ЕГЭ подали 11979 абитуриентов. В едином госэкзамене приняли участие 11648 абитуриентов, положительную оценку получили 9372 абитуриента. В общей сложности, число абитуриентов, получивших положительные оценки и не поступивших в вузы, составляет 223, и все они имеют возможность в сентябре, во время заочного приема, сохраняя свои оценки, представить свои заявления в вузы.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году абитурианты сдавали ЕГЭ только по одному предмету по своему выбору.