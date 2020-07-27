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 Понедельник, 27 Июля 2020 15:44
Карина Манукян

Судебное заседание по делу Владимира Гаспаряна отложено

Судебное заседание по делу Владимира Гаспаряна отложено

АрмИнфо. Назначенное на 27 июля судебное заседание по делу экс-начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна и других не состоится в связи с эпидемиологической ситуацией.  Ранее ряд адвокатов уведомили суд о том, что контактировали с больными коронавирусом, в связи с чем они самоизолировались и сдали соответствующие тесты.

Ранее сообщалось, что были раскрыты случаи злоупотребления должностным положением, должностного подлога и хищения в особо крупных размерах из государственных средств, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 114 млн драмов. Было установлено, что Владимир Гаспарян, занимая с 1997-го по 2011-ый гг. различные должности в Военной полиции и в МО РА, закрыл глаза на то, что трое военнослужащих одной из воинских частей не выполняли своих прямых служебных обязанностей, а вместо этого работали в качестве водителей и телохранителей братьев третьего президента РА Сержа Саргсяна - Левона и Александра Саргсянов. При невыполнении прямых служебных обязанностей, им начислялась из госбюджета заработная плата, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере

54.790.433 драмов (из них 21.691.481 драмов приходятся на период, когда Гаспарян занимал соответствующие должности).

Кроме того, в 2011-2018 гг., занимая должность начальника Полиции РА, Владимир Гаспарян использовал должностное положение вопреки интересам службы, и незаконно предоставил на правах собственности находящуюся на балансе Полиции РА недвижимость стоимостью 15 млн. драмов и 10 млн.  драмов высокопоставленным служащим, не нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идет о начальнике Главного управления по борьбе с организованной преступностью, генерал-майоре Полиции Р. Закаряне и первом заместителе начальника Главного управления государственной охраны Г. Гаспаряне. Кроме того, Владимир Гаспарян на правах собственности незаконно предоставил другое недвижимое имущество стоимостью 10 млн. драмов сотруднице, которая была принята на работу всего за 6 дней до этого, не являлась на место службы и не выполняла служебных обязанностей. Отмечается, что данное лицо вместо этого оказывало продюсерские услуги дочери Владимира Гаспаряна.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу выяснилось и было обосновано также, что дочь Владимира Гаспаряна в 2015 году была назначена на должность старшего офицера оперативного отдела штаба войск Полиции Армении, однако не являлась на службу и не исполняла служебных обязанностей. Дочери Гаспаряна в течение 2015-2018 гг. было выплачено 8.838.362 драмов.  Помимо этого, был организован ускоренный процесс ее повышения по службе, в результате чего в течение всего трех дней она была удостоена звания подполковника.

За совершение этих и других преступных деяний Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и части 2 статьи 308 (два эпизода)  УК РА; бывшему командующему войсками Полиции РА Левону Ераносяну - пункту 1 части 3 статьи 179, части 1 статьи 314 и части 2 статьи 308 УК РА; экс-начальнику Управления внутреннего аудита Вардану Туняну - по части 2 статьи 38-308, части 2 статьи 308 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА; командующему воинской части войск полиции Гургену Григоряну - по части 2 статьи 38-308 УК РА. 

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