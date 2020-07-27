Понедельник, 27 Июля 2020 15:06

АрмИнфо. Турция и Азербайджан проведут широкомасштабные военные учения.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, в совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

"В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран", - отмечается в сообщении МО АР.

Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахиджеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.