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 Понедельник, 27 Июля 2020 12:57
Роза Манукян

Всеармянский фонд собрал более 800.000 долларов

Всеармянский фонд <COVID-19 Армения. Давайте победим эпидемию вместе> собрал более 800.000 долларов

АрмИнфо. Всеармянский фонд подвел итоги по сбору средств онлайн. Фонд начал сбор 18 марта, и все средства, собранные в рамках кампании, были направлены на закупку и поставку высококачественных медицинских материалов и оборудования, необходимых для здравоохранения, а также для других неотложных нужд.

Программа реализуется в сотрудничестве с Президентом РА, Президентом Республики Арцах, канцелярией Главного комиссара диаспоры, Министерства здравоохранения РА и Министерства иностранных дел РА.

По данным фонда на 22 июля было собрано 800.030 долларов, из которых

695.244 долларов уже были отправлены на закупку медицинских принадлежностей и оборудования, также на финансовую помощь персоналу скорой помощи и предоставления ежемесячного продовольствия нуждающимся пожилым людям в Ереване и в областях,  и многим другим соотечественникам, которые возвращаются в Армению.

Остальные деньги пойдут на поддержку программ здравоохранения. Более чем 1000 пожертвователей и армянских общин  присоединились к сбору из 18 стран мира. 

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