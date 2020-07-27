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 Понедельник, 27 Июля 2020 10:57
Марианна Мкртчян

Очередь дошла и до Грузии: В Садахло азербайджанцы избили армянина

Очередь дошла и до Грузии: В Садахло азербайджанцы избили армянина

АрмИнфо.Конфликтные ситуации между армянами и азербайджанцами в разных странах мира продолжаются, на фоне недавней эскалации ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.

Так, согласно сообщению журналиста издания "Aliq Media" Норайра Гаспаряна, азербайджанцы толпой напали на армянина в грузинском Садахло.

"Азербайджанцы толпой напали и избили молодого армянина в Садахло и скрылись с места преступления. Инцидент произошел возле территориального пункта полиции",- написал журналист на своей странице в Facebook. 

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии.  Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы.  Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе.

По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации. Затем сообщение распространило и посольство Армении в РФ, в котором звучит призыв предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. 27 вечером с жестким заявлением выступил и ФСБ РФ. В силовой структуре подчеркнули, что будут жестко пресекать любые подобные проявления на территории Российской Федерации.   

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