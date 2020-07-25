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 Суббота, 25 Июля 2020 14:31
Ани Мшецян

Араик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничества

Араик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничества

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян принял делегацию под руководством посла Германии в Армении Михаэля Йоханнеса Банцхафа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно источнику, министр отметил, что эпидемия коронавируса оказала большое влияние на сферы образования и науки, создав необходимость реализации программ дистанционно, но больше всего от пандемии пострадали сферы культуры и спорта. По словам Арутюняна, сотрудничество с немецкой стороной во всех сферах находится на высоком уровне.  Министр сообщил послу, что во время напряжение создавшегося на армяно-азербайджанской границе целями противника стали государственные учреждения. <Азербайджан обстреливал даже учебные заведения, школы и детские сады>, - подчеркнул он, выразив надежду, что партнеры адекватно отреагируют на произошедшее.

В свою очередь посол Германии в Армении заявил, что ОБСЕ, и Генеральный секретарь ОБСЕ дали соответствующую оценку произошедшему, заявив, что урегулирование возможно только путем переговоров.

Коснувшись совместных образовательных программ, стороны согласились о том, что предстоящих перенос  ереванского офиса немецкой службы академических обменов (DAAD) в Тбилиси окажет негативное влияние на эффективность организации проектов в Армении.  Посол сказал, что сегодня организация находится в процессе реорганизации, в настоящее время у нее 18 офисов, 53 информационных центра, и он обратился в центр Тбилиси, чтобы выяснить, насколько возможно осуществление программ с такой же эффективностью в Армении без центра.

Министр высоко оценил программы, осуществляемые с Немецкой ассоциацией международного сотрудничества (GIZ) в области профессионального образования, а также армяно-германское сотрудничество в области науки. Были также обсуждены программы переподготовки учителей и возможности расширения армяно-германское сотрудничества в области общего образования. В настоящее время стороны значительно активизировали совместные армяно-германские совместные усилия по расширению деятельности партнерского центра изучения немецкого языка им. Гёте в Ереване.

Говоря о культурных программах, стороны подтвердили, что мероприятия, посвященные 250-летию Бетховена, запланированные на осень, будут перенесены. Затем данные мероприятия пройдут на высоком уровне. 

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