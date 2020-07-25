﻿
 Суббота, 25 Июля 2020 14:24

В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам

В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам

АрмИнфо. Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана с 16 июля. Сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в пятницу, 24 июля, призвали конфликтующие страны подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения по проблеме Нагорного Карабаха.

"Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

В документе такеже отмечается, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия государств - сопредседателей МГ ОБСЕ и призывающие в одностороннем порядке создать новые условия или изменить формат процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога.

Сопредседатели призвали стороны продемонстрировать политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования путем воздержания от максималистских позиций, провокационных заявлений и действий и соблюдения режима прекращения огня.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. "Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - подчеркнули в МГ ОБСЕ.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Араик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничестваАраик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничества
В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорамВ ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам
Никол Пашинян: Осуществляются попытки превратить Россию в арену этнических столкновений.Никол Пашинян: Осуществляются попытки превратить Россию в арену этнических столкновений.
Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФТатьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФ
Глава СК Армении поздравил своего российского коллегу с профессиональным праздникомГлава СК Армении поздравил своего российского коллегу с профессиональным праздником
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014