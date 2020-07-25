Суббота, 25 Июля 2020 14:24

АрмИнфо. Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана с 16 июля. Сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в пятницу, 24 июля, призвали конфликтующие страны подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения по проблеме Нагорного Карабаха.

"Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

В документе такеже отмечается, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия государств - сопредседателей МГ ОБСЕ и призывающие в одностороннем порядке создать новые условия или изменить формат процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога.

Сопредседатели призвали стороны продемонстрировать политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования путем воздержания от максималистских позиций, провокационных заявлений и действий и соблюдения режима прекращения огня.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. "Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - подчеркнули в МГ ОБСЕ.