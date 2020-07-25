Суббота, 25 Июля 2020 14:18

АрмИнфо. Атаки азербайджанцев на армян, проживающих в России, являются не только выражением антиармянской риторики руководства Азербайджана, но и попыткой превратить Россию в арену этнических столкновений. Об этом, анонсировав свое интервью телеканалу РБК на странице в соцсети Facebook, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер, также отметил: <Нет никаких сомнений в том, что российские власти имеют все средства и возможности для предотвращения такого развития событий.

Но наши соотечественники в России, в свою очередь, должны осознать, что не следует поддаваться на провокации и что третьи силы с амбициозными антиармянскими устремлениями на Южном Кавказе заинтересованы в дестабилизации России. Мы этого не допустим>.

Пашинян сообщил, что интервью будет транслироваться в начале следующей недели.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки, в большинстве которых группы азербайджанцев нападают, как правило, на одиноких армян. Неоднократно эти провокации переходили в драки, есть пострадавшие. Инциденты регистрировались в США, в ряде европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.