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 Суббота, 25 Июля 2020 14:17
Ани Мшецян

Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФ

Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФ

АрмИнфо. Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновениями между армянами и азербайджанцами в России.

Как сообщает пресс-служба уполномоченной по правам человека РФ, Москалькова, в частности, отметила: <Крайне обеспокоена начавшимися в г. Москве беспорядками между представителями азербайджанского и армянского народов, о которых стало известно из мониторинга средств массовой информации 24 июля 2020 года.

Разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности является недопустимым в любом цивилизованном обществе, подрывает основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и может привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям.

Призываю всех участников конфликта к решению возникающих споров в рамках имеющихся правовых механизмов, а также выражаю готовность к взаимодействию со своими коллегами - Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики А. Алиевой и Защитником прав человека Республики Армения А. Татояном, по незамедлительному принятию мер для защиты прав и свобод их соотечественников>.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки, в большинстве которых группы азербайджанцев нападают, как правило, на одиноких армян. Неоднократно эти провокации переходили в драки, есть пострадавшие. Инциденты регистрировались в США, в ряде европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации. 

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