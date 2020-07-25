﻿
 Суббота, 25 Июля 2020 13:11
Ани Мшецян

Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа

Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа

АрмИнфо.Посольство России в Армении сообщает, что состоится вывозной рейс Ереван-Москва. По предварительным данный рейс состоится 1 августа в 16:30 по местному времени.

Согласно источнику, до рейса будут допущены только жители Москвы и Московской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской область, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской область, Липецкой область, Нижегородской области, Новгородской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Калужской области.

На рейс можно зарегистрироваться по ссылке, размещенной на сайте посольства.  Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Араик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничестваАраик Арутюнян и Михаэль Йоханнес Банцхаф обсудили перспективы сотрудничества
В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорамВ ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам
Никол Пашинян: Осуществляются попытки превратить Россию в арену этнических столкновений.Никол Пашинян: Осуществляются попытки превратить Россию в арену этнических столкновений.
Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФТатьяна Москалькова выступила с заявлением, в связи со столкновения между армянами и азербайджанцами в РФ
Глава СК Армении поздравил своего российского коллегу с профессиональным праздникомГлава СК Армении поздравил своего российского коллегу с профессиональным праздником
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Поиск по дням

2013 , 2014