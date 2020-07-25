Суббота, 25 Июля 2020 13:11

АрмИнфо.Посольство России в Армении сообщает, что состоится вывозной рейс Ереван-Москва. По предварительным данный рейс состоится 1 августа в 16:30 по местному времени.

Согласно источнику, до рейса будут допущены только жители Москвы и Московской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской область, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской область, Липецкой область, Нижегородской области, Новгородской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Калужской области.

На рейс можно зарегистрироваться по ссылке, размещенной на сайте посольства. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.