АрмИнфо.По положению на 11:00 25 июля в Армении за сутки было выявлен 383 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 509.
Выздоровело в общей сложности 26 243 человека. Таким образом, фактическое лечение сейчас получают 9 833 граждана.
Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса в Армении скончалось 8 человек.
В общей сложности число заболевших коронавирусом в Армении достигло 36 996, при этом выздоровело человек, количество летальных исходов - 700. Ещё двое пациентов с коронавиусом скончалось от иных болезней. Таким образом число скончавшихся от иных болезней составило 220 человек. Общее количество проведённых тестов составило 155.664