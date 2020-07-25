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 Суббота, 25 Июля 2020 13:08
Ани Мшецян

В Армении за сутки зафиксировано 383 случая заражения коронавирусом

В Армении за сутки зафиксировано 383 случая заражения коронавирусом

АрмИнфо.По положению на 11:00 25 июля в Армении за сутки было выявлен 383 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 509.

Выздоровело в общей сложности 26 243 человека. Таким образом, фактическое лечение сейчас получают 9 833 граждана.

Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса в Армении скончалось 8 человек.

В общей сложности число заболевших коронавирусом в Армении достигло 36 996, при этом выздоровело человек, количество летальных исходов - 700. Ещё двое пациентов с коронавиусом скончалось от иных болезней. Таким образом число скончавшихся от иных болезней составило 220 человек. Общее количество проведённых тестов составило 155.664

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