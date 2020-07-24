Пятница, 24 Июля 2020 23:21

АрмИнфо. В управлении ФСБ по Москве и Московской области состоялась встреча руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в связи с ночными событиями в Москве. Об этом сообщается на странице пресс-службы Союза армян России в социальной сети Facebook.

«Консолидированная позиция руководства была озвучена заместителем начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майором Яценко Андреем Анатольевичем: Это резонансное дело - на личном контроле руководства страны. «Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, преступлениям, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдёт от ответственности!»», - говорится в сообщении.

Напомним, что хулиганские группировки азербайджанцев в последние дни в Москве и других городах РФ стали нападать на армян, причем как правило одиноких граждан, избивать их и издеваться над ними. Эти банды трусливых молодчиков явно организуются по указке лидеров диаспоры, по всей видимости, получивших указания из бакинских кабинетов власти.

Напомним, что сегодня в Союзе армян России выступили с заявлением, в связи с нападением азербайджанцев на армян в разных частях Москвы. "Ильхам Алиев и Бюльбюль-оглы (посол АР в РФ) делают все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! Их подручные бандиты ночью в столице РФ Москве начали нападать на армян. (При этом, перепутав, избили и одного азербайджанца, перепутав его с армянином). ОМОН Москвы задержал за ночь более 50 азербайджанских преступников, участвовавших в избиении армян. Им будут предъявлены обвинения в хулиганстве и разжигании межнациональной розни.