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 Пятница, 24 Июля 2020 20:09

"Чудом выжила". Ведущий инфекционист Казахстана провела неделю в реанимации

"Чудом выжила". Ведущий инфекционист Казахстана провела неделю в реанимации

АрмИнфо. Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала корреспонденту Tengrinews.kz, как провела неделю в реанимации с коронавирусом и 80-процентным повреждением легких. 

"Возможно, я заразилась, когда консультировала тяжелых детей. Работа была очень напряженной. С журналистами проводила по три-четыре встречи в день. Подорвалось сильно психоэмоциальное состояние, иммунитет. Я обратилась (за медпомощью. - Прим.), когда у меня сильно упала сатурация. Я поздно обратилась, но чудом выжила", - рассказала она. 

Динагуль Баешева сообщила, что находилась в больнице три недели, из них неделю провела в реанимации. 

"Приходится постоянно пить, тяжело дышать. У меня 80 процентов легких было поражено. Я практически три дня была без сознания. Но случилось чудо, я жива. Надо беречь себя, особенно кому за 60 лет. Надо сразу ложиться больницу и начинать лечение. Если все врачи умрут, это будет катастрофа. Мне 62 года. Это моя безбашенность. Я почему-то думала, что мне не нужно обращаться к врачам, я сама могу преодолеть, я главный внештатный инфекционист страны. Я считала, что не имею права не консультировать (зараженных. - Прим.). Моя гражданская совесть не позволила отсиживаться в стороне", - поделилась Баешева.

Ведущий инфекционист страны считает, что врачи старше 65 лет должны консультировать и лечить пациентов дистанционно. 

"К сожалению, многие врачи недооценивают свое состояние. Они полностью отдаются работе. Врачей нужно беречь, это золотой фонд нации. Врачи, которым за 65 лет, должны консультировать онлайн. Они сами должны осознанно относиться к своему здоровью", - добавила она. 

По мнению врача, ослаблять карантин в Казахстане рано. 

"Ситуация очень печальная, но люди могут спастись при сознательном отношении. Если ослабить локдаун, мы получим опять ту же картину. Народ не подготовлен, в больницу лезут все: тяжелые и нетяжелые, блатные. А кому нужна помощь, они оказались без помощи и умерли", - отметила Динагуль Баешева.

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