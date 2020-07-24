Пятница, 24 Июля 2020 20:00

АрмИнфо.Российский центр науки и культуры в Ереване объявляет о приёме заявок в проект «Единый крест: Россия и Армения». Принимаются творческие работы, посвящённые российско-армянской дружбе.

…В центре Москвы и в центре Еревана можно увидеть два очень похожих памятника из белого камня – две женщины, склонив головы друг к другу, держат один крест. Что же он означает и какова история памятника?

Идея воплотить образ русско-армянской дружбы пришла в голову известному московскому благотворителю Варткезу Арцруни. По его инициативе в 1997 году скульпторы Фридрих и Ваге Согояны создали замечательный монумент «Единый крест» возле храма Вознесения Господня у Никитских ворот. На памятнике высечена надпись: «Благословенна в веках дружба народов России и Армении».

А в 2013 году такой же памятник, правда, чуть больше в размерах, был установлен в центре Еревана. Если присмотреться внимательнее к монументу, то можно обнаружить небольшую разницу – женщины поменялись местами: в Москве русская женщина находится слева, армянка – справа, а в Ереване русская – справа, армянка – слева. На постаменте та же надпись на двух языках: «Благословенна в веках дружба народов России и Армении».

Монументы русско-армянской дружбы в Москве и Ереване, которые в народе получили название «Сёстры», могут стать местом поклонения.

Цели проекта «Единый крест: Россия и Армения»: популяризация страниц истории, посвящённых многовековой дружбе между Россией и Арменией, а также патриотическое воспитание молодого поколения в духе уважения к истории и культуре народов. Во всех работах необходимо показать единство двух братских государств – России и Армении, которые прошли долгий исторический путь плечом к плечу, отразить свой взгляд на их прошлое, настоящее и будущее, рассказать о духовном и культурном диалоге.

В проекте могут принять участие все желающие.

Работы принимаются до 1 декабря 2020 года по электронной почте armenia_erevan@rs.gov.ru. В теме письма необходимо указать «Единый крест: Россия и Армения», а в самом письме сведения об авторе, направление и, по желанию, иллюстративный материал – фотографии, графика, живопись и т.п.

Направления:

«Малоизвестные страницы истории» – в центре исследования история российско-армянских отношений, ключевые моменты в истории двух народов и стран. В исследовании важно отразить и привести примеры взаимовыручки, также ценно авторское отношение к теме исследования. Технические требования к тексту: до 6 страниц А4 Times New Roman 12 кегль. «История одной дружбы» – реальная (личная) история, повествующая о дружбе между русскими и армянами. Технические требования к тексту: до 3 страниц А4 Times New Roman 12 кегль. «Рассказ» – художественное произведение, в основе которого история о дружбе. Произведение должно отражать в художественных образах окружающую действительность, внутренний мир героев (реальных или вымышленных), творческую и жизненную позицию самого автора. Технические требования к тексту: до 4 страниц А4 Times New Roman 12 кегль.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте Российского центра науки и культуры в Ереване, на канале Яндекс.Дзен РЦНК в Ереване и войдут в сборник, который будет издан по итогам проекта. Также авторы лучших работ получат дипломы и ценные памятные призы.