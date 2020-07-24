Пятница, 24 Июля 2020 18:56

АрмИнфо. Крупнейшее в Центральноазиатском регионе предприятие по производству стекла «Туркменская стекольная продукция» освоило выпуск 35 видов стеклянной посуды, а также медицинских флаконов и ёмкостей объемом от 0,5 до 3 литров.

Данный завод полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка в стеклянной таре. С начала лета по заказам компаний, специализирующихся на заготовке и консервировании овощей и фруктов, а также производстве напитков, выпущено более 5,5 миллиона штук стеклянной тары.

Цех по производству стеклянной посуды — самый роботизированный на комбинате. Здесь установлена печь рекуперационного типа и две стеклоформующие машины с поточными линиями разной производительности. Оборудование, управляемое дистанционно, нарезает стекломассу, формует посуду, контролирует качество, отбраковывает изделия и производит упаковку.

Вся продукция цеха выпускается из местного сырья. Ежесуточно с поточных линий сходит более 60 тысяч банок и 50 тысяч бутылок.

Напомним, открытие стекольного завода в промышленной зоне Овадандепе вблизи г. Ашхабада, не имеющего аналогов в регионе, состоялось в феврале 2018 года. Комбинат рассчитан на производство одного миллиона квадратных метров тонированного, 100 тысяч квадратных метров ламинированного, 300 тысяч квадратных метров закалённого стекла, а также 400 тысяч квадратных метров стеклопакетов в год. На предприятии установлено оборудование из Германии, Италии, Австрии и Финляндии. Предприятие является одним из крупнейших поставщиков экспорто-ориентированной продукции.