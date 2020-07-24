Пятница, 24 Июля 2020 18:45

АрмИнфо. PicsArt приобрела свою первую компанию, которая оказалась резидентом 3 цикла проекта Beeline Startup Incubator, осуществляемого компанией <Beeline Армения> вместе с Ассоциацией бизнес ангелов Армении (BANA).

Как сообщает пресс-служба компании, PicsArt приобрела приложение стартапа D'efekt, которое позволяет с помощью искусственного интеллекта создавать различные визуальные материалы. В частности, D'efekt специализируется на редактировании видеороликов, предоставляя возможность использовать эффекты motion. С приобретением D'efekt компания PicsArt сможет привлечь пользователей таких приложений как TikTok, YouTube и Instagram, помогая им создавать более привлекательные видео. На данный момент объединение приложений не планируется, однако вскоре D'efekt получит новое название, которое будет содержать слово PicsArt. Сообщается, что PicsArt является одним из самых успешных стартапов в мире, общее финансирование которого составляет $54 млн.

<Мы всегда очень гордимся успехами наших стартапов, и заключение сделки с таким гигантом, как PicsArt является величайшим достижением. Уверен, многие в мире стартапы мечтают о таком результате, к которому достиг армянский стратап, который прошел нашу инкубационную школу, чему мы очень рады>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что Beeline Startup Incubator всеми своими ресурсами способствует интенсивному росту стартапов, таким образом, обеспечивая их выход на международный рынок. Участникам предоставляется бесплатная рабочая площадка, проводятся тренинги и мастер-классы по бизнесу, менеджменту, маркетингу, PR. Избранные резидент- стартапы в течение 14 недель пользуются ресурсами инкубатора, советами экспертов и возможностями работы в активной бизнес-среде.

Отметим, что компания PicsArt специализируется на фото и видео редактировании. Головной офис компании расположен в Сан-Франциско (США), самый большой офис - в Ереване, в Центре креативных технологий Тумо. У приложения более 600 млн скачиваний и 130 млн активных пользователей ежемесячно. PicsArt переведен на 30 языков. С момента запуска в 2011 году приложение занимает лидирующие позиции в Google Play, в январе 2019 года PicsArt занял 2 место в международном рейтинге бесплатных приложений в iTunes. Компания получила финансирование от топовых венчурных фирм Sequoia Capital, DCM Ventures, Insight Venture Partners, Siguler Guff and Company на общую

сумму в $45 млн