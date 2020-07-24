Пятница, 24 Июля 2020 18:43

АрмИнфо.В последние дни в ряде стран мира группы азербайджанцев нападают на армян. Данные инциденты носят признаки этнической нетерпимости. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян. Омбудсмен, в частности, отметил: <Наблюдения показывает, что данные нападения мотивировались ненавистью по этническому признаку и сопровождались высказываниями, унижающими человеческое достоинство.

Данные нападения носят провокационный характер и осуществляются группами в отношении беззащитных граждан. Я призываю международные организации обратить внимание на данные случаи. Подобные явления следует немедленно пресекать во избежание нарастания напряженности и опасных последствий. Сегодня отправлю международным организациям по этому поводу официальные письма>,- подчеркнул Татоян. Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки, в большинстве которых группы азербайджанцев нападают, как правило, на одиноких армян. Неоднократно эти провокации переходили в драки, есть пострадавшие. Инциденты регистрировались в США, в ряде европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.