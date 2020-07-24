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 Пятница, 24 Июля 2020 18:43
Ани Мшецян

Омбудсмен Армении призывает международные организации обратить внимания на факты нападения азербайджанцев на армян

Омбудсмен Армении призывает международные организации обратить внимания на факты нападения азербайджанцев на армян

АрмИнфо.В последние дни в ряде стран мира группы азербайджанцев нападают на армян. Данные инциденты носят признаки этнической нетерпимости. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.  Омбудсмен, в частности, отметил: <Наблюдения показывает, что данные нападения мотивировались ненавистью по этническому признаку и сопровождались высказываниями, унижающими человеческое достоинство.

Данные нападения носят провокационный характер и осуществляются группами в отношении беззащитных граждан. Я призываю международные организации обратить внимание на данные случаи. Подобные явления следует немедленно пресекать во избежание нарастания напряженности и опасных последствий. Сегодня отправлю международным организациям по этому поводу официальные письма>,- подчеркнул Татоян.  Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки, в большинстве которых группы азербайджанцев нападают, как правило, на одиноких армян. Неоднократно эти провокации переходили в драки, есть пострадавшие. Инциденты регистрировались в США, в ряде европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.

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