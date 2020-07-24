Пятница, 24 Июля 2020 18:41

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в продолжение объявленного сегодня решения Правительства о возобновлении авиасообщения с рядом стран на совещании состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами.

Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик.

Путин, в ходе своего обращения, в частности, отметил: "Давайте начнём работать в рамках сегодняшнего мероприятия, а именно совещания постоянных членов Совета Безопасности. Сегодня предложил бы обсудить несколько вопросов.

Первое: просил бы министра обороны доложить о том, как идёт подготовка к военно?морскому параду. Вся страна ждёт этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего Военно?Морского Флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности.

Второй вопрос, который я хотел бы предложить обсудить и просил бы Председателя Правительства об этом рассказать, - как идут наши переговоры с иностранными партнёрами по поводу летнего периода отпусков. Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией, и те требования, которые предъявляет к сегодняшним поездкам за границу, намерено предъявлять Правительство Российской Федерации.

Наконец, наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе".

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.