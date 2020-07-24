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 Пятница, 24 Июля 2020 17:23
Марианна Мкртчян

Ереван и Прага обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице

Ереван и Прага обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице

АрмИнфо. Ситуацию, сложившуюся на армяно- азербайджанской госгранице в северо-восточном направлении, после  военной агрессии ВС Азербайджана против РА представил своему чешскому коллеге  Алешу Хмеларжи в ходе телефонной беседы заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Адонц также рассказал о продолжающейся агрессии Азербайджана в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры на территории Армении.

Представляя позицию РА по событиям, заместитель министра иностранных дел обратил внимание собеседника на беспрецедентное заявление Азербайджана о готовности нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС, что является угрозой мирному населению всего региона. Адонц также осудил антиармянскую, и в одностороннем порядке поддерживающую Азербайджан, политику Турции, что еще больше дестабилизирует регион.

В свою очередь, чешский дипломат, указав на неприемлемость подобных угроз, подчеркнул, что такие проблемы должны решаться исключительно

путем переговоров.  Заместитель главы МИД Чехии указал на необходимость отказа от дальнейшей эскалации ситуации, возвращения в конструктивное переговорное поле и решения вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ исключительно путем мирных переговоров. В этом контексте он отметил важность телефонных переговоров между министром иностранных дел РА и верховным представителем ЕС, и сделанное после заявление.

Говоря об отношениях Армения-ЕС, собеседники обсудили процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), а также другие вопросы повестки между Ереваном и Брюсселем.

Стороны также коснулись текущего состояния армяно-чешских двусторонних отношений и их перспектив.

Собеседники представили ситуацию с эпидемией в Армении и Чехии, меры, принятые правительствами для преодоления эпидемии и улучшения социально-экономической ситуации.

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