Пятница, 24 Июля 2020 16:41

АрмИнфо.Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян коснулся вчерашних столкновений армян с азербайджанцами в России и других странах. Об этом депутат написал на своей странице в соцсети Facebook. Он, в частности, отметил:

<Да, конечно, следует соперничать с Азербайджаном в политическом, экономическом, культурном и спортивном аспектах. Однако, уличная месть и физическое насилие недопустимы. Нужно осознать, что в результате всего этого ставится под угрозу жизнь армян во всем мире.

Я призываю армян из диаспоры не поддаваться на провокации и не участвовать в межэтнических столкновениях. Есть только одно место, где можно демонстрировать силу - это армяно-азербайджанская граница. Там наши солдаты и офицеры защищают нашу родину и в случае необходимости путем силы принуждают к миру>,- подчеркнул Марукян.

Депутат также призвал посольства и консульства Армении запустить горячие линии для сбора данных армян, подвергшихся насилию со стороны азербайджанцев, и начать судебный процесс в соответствии с законодательством данной страны.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.