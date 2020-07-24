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 Пятница, 24 Июля 2020 16:13
Марианна Мкртчян

Посольство Армении указывает на необходимость стабилизации ситуации между армянской и азербайджанской общинами России

Посольство Армении указывает на необходимость стабилизации ситуации между армянской и азербайджанской общинами России

АрмИнфо.Посольства Армении в России выступило с заявлением в связи с конфликтной ситуацией между армянами и азербайджанцами в РФ.

Так, в заявлении посольства Армении, в частности, говорится: "В последние дни мы продолжаем фиксировать попытки азербайджанской стороны перенести напряженную ситуацию, вызванную обстановкой на армяно-азербайджанской границе, на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов.

В частности, эти проявления имеют место быть на торгово-экономических площадках Москвы и других городах России, которые тем или иным способом аффилированы с властями Азербайджана.

События последней ночи, которые сопровождались многочисленными провокациями, а также нападением на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз указывают на умышленный характер действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - расшатать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране.

О произошедших этой ночью событиях, как и о других попытках провокаций Посольство, Союз армян России и другие структуры уведомили соответствующие органы РФ.

Мы считаем, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. Находящиеся на территории России хозяйствующие субъекты, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ.

Одновременно, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, просим наших соотечественников быть бдительными, сдержанными и не поддаваться провокациям, не принимать участие в разных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны.

Мы продолжаем работу в направлении решения возникших проблем, придерживаясь принципа сохранения межнационального спокойствия.

 

В случае каких-либо провокационных проявлений просим незамедлительно сообщать на горячие линии Посольства, Союза армян России и других структур, а также обращаться в правоохранительные органы".

 

В диппредставительстве также опубликовали номера горячей линии, на которые можно обратиться в случаи необходимости:  Посольство РА в РФ

- тел. + 7 (966) 118-89-84 Союз армян России - тел. +7 (916) 417-88-82.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии.  Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе.  По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации.

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