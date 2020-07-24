Пятница, 24 Июля 2020 16:11

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением по фактам подстрекательств к насилию в отношении армян, проживающих за рубежом, и наблюдающееся в последний период.

Так, в заявлении МИД, в частности, говорится: "В последнее время в разных странах мира фиксируются попытки и случаи насилия в отношении граждан Армении и представителей армянской общины. Были также случаи воспрепятствования нормальной работе армянской дипломатической службы за рубежом, армянских общин, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества, что в некоторых случаях также угрожало безопасности дипломатического персонала. Предпринимаются расистские шаги по воспрепятствованию торгово-экономических связей Армении с различными странами."

В тоже время в МИД Армении подчеркнули, что расширение географии этих действий и факты участия азербайджанских чиновников в операциях против дипломатических миссий Республики Армения показывают, что вышеуказанные действия направляются государственными структурами Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем практику разжигания межэтнических столкновений в разных странах, что является еще одним проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику азербайджанских властей по сеянию вражды между двумя народами без географических ограничений.

Мы призываем наших соотечественников быть бдительными, не поддаваться на какие- либо провокации, в таких ситуациях незамедлительно связываться с местными правоохранительными органами, структурами армянской общины, дипломатическими представителями РА", - отмечается в заявлении МИД Армении.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе.

По инцидентам в Москве с заявлением выступил Союз армян России, который строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации. Затем сообщение распространило и посольство Армении в РФ, в котором звучит призыв предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий.