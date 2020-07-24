Пятница, 24 Июля 2020 16:11

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян коснулась вчерашнего инцидента, связанного с попыткой воспитанника детского дома покончить жизнь самоубийством.

Отметим, что вчера гражданин грозился покончить жизнь самоубийством, выбросившись с моста <Победа> в Ереване. Он заявил, что у него проблемы с жилплощадью. Данный гражданин сообщил, что обращался в различные инстанции, но никто не пожелал оказать ему содействие.

На своей странице, в соцсети Facebook министр отметила, что данный гражданин 6 лет назад покинул детской дом в Гаваре и начал проходить обучение в ереванской спецшколе. <Начиная с 2019 года, 5 раз поступал сигнал о том, что данный гражданин намерен выброситься с моста. После первого же сигнала я встретилась с данным гражданином, и сообщила, что мы рассмотрим все возможные варианты, чтобы помочь ему. Я предлала ему свой номер телефона, и попросила воспользоваться помощью социально- психологической службы. По моему поручению, данный гражданин получил возможность 6 месяцев проживать в приюте <Ветеран> >,- подчеркнула министр.

Батоян отметила, что гражданин был включен в одну из программ правительства. Ему было предложено подписать договор на предоставление жилья и социальных услуг сроком на 10 лет.

<Однако, данный гражданин отказался подписывать договор, заявив, что хочет получить сертификат о покупке квартиры. Сейчас мы обсуждаем возможность, в качестве исключения, предоставить сертификаты о покупке квартиры нескольким бывшим воспитанникам детского дома, которые затем покинули детский дом. В том числе и указанному гражданину. Хочу сообщить, что гражданин постоянно находится на связи не только с министерством, но и с помощником премьер-министра Армении. Сведения о том, что представители правительства его обманули и не оказали содействия в вопросе обеспечения последнего жилплощадью, не соответствуют действительности>,- заключила министр.