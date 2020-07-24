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 Пятница, 24 Июля 2020 16:08
Давид Степанян

Глава ОС: Царукян предлагает Пашиняну вернуть себе роль времен РПА

Глава ОС: Царукян предлагает Пашиняну вернуть себе роль времен РПА

АрмИнфо.Пока Роберт Кочарян строит надежды на консолидацию вокруг себя оппонентов действующей власти, главный такой оппонент в лице Гагика Царукяна медленно, но верно отступает назад. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении, аналитик Степан Сафарян.

"После своего нашумевшего требования полной, окончательной и бесповоротной смены правительства и всех последующих событий Царукян, начиная со своего заявления о том, что его требования "были всего лишь вызваны озабоченностью о судьбе страны", как мы видим, вообще ушел в тень. Я неоднократно утверждал и продолжаю утверждать, что человек имеющий биографию Царукяна делать независимые движения на политическом поле неспособен априори", - подчеркнул он.

Не только в дореволюционной, но и постреволюционной Армении его за это, согласно Сафаряну, моментально превратили бы в этакого армянского Ходорковского. В первую очередь в силу того, что после революции Царукяну индульгенцию никто не даровал.  После революции изменились лишь, угрожающие ему риски. В качестве примера аналитик привел последовавшие за уголовным преследованием Царукяна рукоплескания.  На его взгляд, данный факт является свидетельством того, что индульгенцию бывшему олигарху не даровала не только власть, но и общество.

И сегодня, предлагая себя в качестве фактора способного понизить социальную напряженность в обществе, Царукян, по оценкам Сафаряна, открытым текстом заявляет Николу Пашиняну о своем отказе от претензий на премьерство. Одновременно он делает запрос на обретение роли в новом армянском обществе. Той роли, которую он так успешно играл в годы власти Республиканской партии.

"А именно - роли социального буфера. Фактора смягчающего социальную напряженность. В первую очередь в нескончаемые предвыборные периоды. Когда добрый парень Царукян занимался благотворительностью направо и налево, попутно делая себе пиар и заручаясь поддержкой будущих избирателей. И сегодня он предлагает Пашиняну именно эту модель сосуществования. Модель, принятую республиканцами. Но я испытываю сильные сомнения относительно того, что Пашинян согласится на это предложение", - подытожил глава ОС.

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