Пятница, 24 Июля 2020 14:11

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) приступил к выплатам единовременной поддержки в рамках 20-й и 22-й программ Правительства РА, направленных на нейтрализацию социальных последствий COVID-19. Все выплаты по программам Банк осуществляет в безналичной форме по номеру карты клиента.



Финансовую поддержку по 20-й программе Правительства РА могут получить работники и индивидуальные предприниматели сфер частного сектора, пострадавших от пандемии COVID-19. Среди них гостиничный бизнес, туризм, услуги общественного питания, частные детские сады, спортивные клубы, а также различные образовательные учреждения.



22-я программа предусматривает единовременные выплаты гражданам, которые были уволены и не трудоустроились в период с 31 марта по 1 июня 2020 года.

Сумма единовременной выплаты по программам составляет 68 тысяч драмов РА. Для ее получения клиенту необходимо проверить факт включения в программу в качестве бенефициара. Это можно сделать, указав свой НОУ (номер общественных услуг) на сайте https://dimum.ssa.am. В случае получения положительного ответа, необходимо заполнить заявку по той же ссылке, указав номер карты Банка ВТБ (Армения). Владельцем карты должен быть бенефициар программы.



После зачисления единовременной суммы поддержки на карту, ее можно обналичить через широкую сеть банкоматов Банка ВТБ (Армения), которая насчитывает около 200 устройств.



Подробная информация о 20-й и 22-й программах по нейтрализации последствий COVID-19 доступна на сайте Правительства РА https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./.



Информацию также можно получить на официальном сайте ВТБ (Армения) www.vtb.am или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.