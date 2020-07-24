Пятница, 24 Июля 2020 14:10

АрмИнфо. Компания "Лидиан Армения" сообщает, что 24 июля компания начала работы по инвентаризации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно источнику, компания предполагала о возможном грабеже, так как дороги к руднику "Амулсар" были перекрыты и некоторые люди могли без ведома руководства компании посещать территорию рудника. И это в то время, как члены компании "Лидиан Армения" пройти не территорию рудника не могли.

Как только начались работы по инвентаризации, были установлены следы предполагаемой кражи и несколько очевидных фактов вандализма. На территории рудника "Амулсар" находится имущество компании "Лидиан" стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, а также стройматериалы, стоимость в несколько десятков миллионов долларов. На территории рудника есть несколько мест, где строительные работы не были завершены, данная территория и подверглась грабежу и вандализму.

"В течение двух лет эта явная незаконная деятельность по блокировке рудника имела место на территории крупнейшего инвестора страны, фактически, с разрешения правоохранительных органов. На основании результатов по инвентаризации имущества соответствующее сообщение будет направлено в правоохранительные органы Армении",- подчеркивается в заявлении.

Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.

Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана.

С конца 2018 года, месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Строительные работы на нем пришлось приостановить.