Пятница, 24 Июля 2020 14:07

АрмИнфо.Есть основания говорить о том, что Армения не только на пути преодоления коронавируса, но и в случае второй волны вспышки вируса, которую прогнозируют на осень, мы будем способны более эффективно противостоять пандемии. Об этом в ходе прямого эфира со своей страницы в фейсбуке заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Свои наблюдения премьер обусловил снижением темпов заражения коронавирусом и тем, что с 14 июня в Армении число граждан, получающих фактическое лечение в медучреждениях, впервые зарегистрировано на уровне ниже 10 тысяч.

Пашинян выразил уверенность, что динамика по коронавирусу связана с соблюдением санитарно- эпидемиологических правил. Краеугольное значение в этом вопросе, по убеждению главы правительства, имеет ношение масок.

<Но 'та статистика не должна нас успокаивать, а напротив, должна объединить и подвигнуть к еще более строгому соблюдению противоэпидемиологических правил, в обратном случае мы вернемся к июньским показателям>, - сказал премьер. В этой связи он подчеркнул, что достигнутая стабильность ничего не говорит, поскольку завтра или послезавтра цифры могут вновь вырасти.

Глава правительства призвал граждан не терять бдительности и далее соблюдать санитарно- эпидемиологические правила, в частности носить маски, регулярно дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. Он призвал не прислушиваться к безответственным заявлениям касаемо ношения масок, и поблагодарил граждан за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Отметим, что по положению на 11:00 24 июля в Армении за сутки было выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов несколько превысило число заболевших, составив 490. Таким образом, фактическое лечение сейчас получают 9 969 граждан, против 10 013 по данным за вчерашний день. За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человек.