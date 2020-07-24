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 Пятница, 24 Июля 2020 14:04
Ани Мшецян

После конституционных реформ Армения останется парламентской республикой

После конституционных реформ Армения останется парламентской республикой

АрмИнфо.При разработке конституционных реформ будет учтен международный опыт и возможность его применения в Армении с точки зрения специфики страны. Об этом заявил глава парламентской комиссии по конституционным преобразованиям Егише Киракосян в ходе онлайн обсуждений. 

<Очень важно, чтобы мы подготовили не какой-то отдельный текст, не имеющий ничего общего с нашей страной. Важно подготовить текст, который соответствовал бы принципам правового государства. Будут проведены также общественные обсуждения.  Будет проведена также работа с участием международных экспертов. Более того, мы намерены внести изменения, которые придутся по душе гражданам страны, поэтому в ходе наших работ будут проводиться соцопросы и различные исследования>, - подчеркнул он.

Глава комиссии также рассказал о том, какая работа была уже осуществлена. <Мы уже наметили ряд вопросов, которые намерены обсудить. В целом, у нас очень много предложений, в том числе и

принципиально новые. Например, поступило предложение обсудить классификацию международных документов, более того, мы отмечали, что необходимо устранить проблем в области регулировки отношений международного и армянского законодательства>, - заметил Киракосян.

Он подчеркнул, что также обсуждался вопрос, связанный с развитием судебной власти в стране. <В частности, мы обсуждали возможность об объединении органов высшей судебной власти. По этому вопросу мы уже обратились к экспертному мнению зарубежных коллег. Отдельно обсуждаем концепцию, связанную с прокуратурой и следственными органами>, - подчеркнул Киракосян.

В заключение Киракосян заметил, что также обсуждался вопрос, касающийся формы представительского правления в стране, и все члены комиссии подчеркнули, что следует оставаться в логике парламентской системы правления. 

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