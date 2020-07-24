Пятница, 24 Июля 2020 12:22

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выступила с очередным призывом к гражданам.

Так, согласно сообщению ведомства, в ходе оперативно-сыскных мероприятий, выяснилось, что сотрудники спецслужб Азербайджана пользуются телефонными номерами различных операторов мобильной связи Армении, звонят гражданам РА и под предлогом соцопросов пытаются выудить информацию различного характера, особенно по части ситуации в Вооруженных силах.

"В частности, аналогичные телефонные звонки со следующих армянских номеров: 094-39- 75-95 и 093-52-72-08. СНБ Армении призывает граждан РА не связываться, не передавать данные и не отвечать на подозрительные телефонные звонки. А на вопросы независимых исследований отвечать лишь после того, как выясните личность звонящего", - говорится в сообщении СНБ РА.