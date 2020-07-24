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 Пятница, 24 Июля 2020 12:07
Ани Мшецян

Ваге Энфиаджян встретился с абитуриентами и их родителями

Ваге Энфиаджян встретился с абитуриентами и их родителями

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Ваге Энфиаджян встретился с абитуриентами, участвовавшими в вузовских приемных экзаменах, получивших положительные баллы, но не поступивших на избранные ими факультеты,  и их родителями. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, участники встречи высказали вице-спикеру парламента свою крайнюю обеспокоенность создавшимся положением, выразив надежду на возможность разрешения проблемы с помощью законодателей.

Энфиаджян, выслушав собравшихся, проинформировал, что в эти дни фракция <Процветающая Армения> получает многочисленные письма и заявления по создавшейся ситуации. По мнению вице-спикера НС, можно найти правовые варианты решения проблемы. Он передал участникам встречи подготовленное экспертами и юристами фракции заключение, предложил изучить документы и предпринять совместные шаги по разрешению проблемы. Вице-спикер сообщил, что по данному поводу обратился к министру образования, науки, культуры и спорта РА.

Отметим, что вот уже несколько дней как дети получившие высокие баллы в результате участия в совместных вступительных экзаменах для государственных и негосударственных высших учебных заведений в 2020-2021 годах проводят акции протеста. Они не были приняты в университет, который был указан первым в заявке, так как у них было меньше выбора для поступления. Этим абитуриентам был предложен только восьмой по очередности вуз, а ряд абитуриентов, набравших <7,5> баллов, были приняты в университеты, упомянутые в 2-5-м заявлении. -

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