Пятница, 24 Июля 2020 11:55

АрмИнфо.По положению на 11:00 24 июля в Армении за сутки было выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов несколько превысило число заболевших, составив 490. Таким образом, фактическое лечение сейчас получают 9 969 граждан, против 10 013 по данным за вчерашний день.

Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса в Армении скончалось 4 человека в возрасте от 65 до 90 лет, у которых были диагностированы сопутствующие хронические заболевания.

В общей сложности число заболевших коронавирусом в Армении достигло 36 613, при этом выздоровело 25 734 человек, количество летальных исходов - 692. Количество проведенных тестов составило 153 814.