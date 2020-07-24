Пятница, 24 Июля 2020 11:47

АрмИнфо. На территории Армении 24-го июля в большинстве регионов, с 25-28 после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также ожидается град. 26-го июля ожидается погода без осадков. Ветер северо- западный с порывами до 3-8 м/с. С 25-27 июля температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

В Ереване вечером и ночью 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с. С 25-28 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +31 до+38 градусов