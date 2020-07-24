Пятница, 24 Июля 2020 11:36

АрмИнфо.Муниципалитет Еревана отремонтирует, технически оснастит художественные театры "Мгер Мкртчян" и тетар Юного зрителя в 2021 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель мэра Тигран Вирабян. <Вам известно, что Государственный драматический театр имени Грачья Капланяна начали

ремонтировать в 2019 году на бюджет Еревана. На эти цели было выделено 157 миллионов драмов. Новое установленное световое и звуковое оборудование является первым в своем роде в Армении>,- уточняет Вирабян.

По словам заместителя мэра, специалисты по звуку будут работать с новой цифровой системой, а зал на 300 человек будет представлен зрителям в более комфортных условиях, с новой системой вентиляции, новыми креслами и т.д. Последний раз театр ремонтировался около 20 лет назад.