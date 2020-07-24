Пятница, 24 Июля 2020 11:34

АрмИнфо.В ночь с 23 на 24 июля, так же как и сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 4 раза нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 28 выстрела.

"Выстрелы были произведены в направлении позиций, расположенных близ Чива, Хндзорут, Мовсес, Паравакар. ВС РА полностью контролирую оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице", - подчеркнула Степанян.