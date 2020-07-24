Пятница, 24 Июля 2020 11:33

АрмИнфо.Обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье состоялся в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегой из Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе.

В продолжение российско-турецких межведомственных консультаций в Анкаре 21-22 июля министры подтвердили необходимость дальнейшего обмена мнениями о путях скорейшей нормализации в Ливии, прекращения боевых действий и налаживания межливийского диалога при участии ООН.

Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Отмечена важность возобновления контактов по мере снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Условлено продолжать российско-турецкий диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.