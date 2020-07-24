Пятница, 24 Июля 2020 11:31

АрмИнфо.В Союзе армян России выступили с заявлением, в связи с нападением азербайджанцев на армян в разных частях Москвы.

"Ильхам Алиев и Бюльбюль-оглы делают все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! Их подручные бандиты ночью в столице РФ Москве начали нападать на армян. (При этом, перепутав, избили и одного азербайджанца, перепутав его с армянином).

ОМОН Москвы задержал за ночь более 50 азербайджанских преступников (на видео), участвовавших в избиении армян.

Им будут предъявлены обвинения в хулиганстве и разжигании межнациональной розни.

Дорогие соотечественники! САР находится в контакте с руководителями силовых структур и будет следить за ходом следствия. Мы требуем, чтобы были привлечены к ответственности не только зачинщики, но и "вдохновители" этих преступлений! Просим в эти дни быть бдительными и при этом не поддаваться на провокации.

Информация о бесчинствах азербайджанцев и устраиваемых ими погромах приходит и из других стран мира", - отмечается в сообщении САР.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. Накануне был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Вечером стали поступать сообщения об избиении армян в разных частях Москвы. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе.